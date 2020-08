Dosarul ”Metalferos”: Iată ce au decis magistrații - Detalii CHIȘINAU, 13 aug - Sputnik. Curtea de Apel Chișinau a respins 14 din 16 recursuri inaintate de procurori impotriva incheierilor instanței de fond, prin care au fost respinse demersurile de arestare a invinuiților din dosarul privind fraudarea S.A. ”Metalferos”. In privința celorlalți doi figuranți, instanța de apel urmeaza sa se pronunțe marți. © Sputnik / Miroslav Rotari Dosarul „Metalferos” a ajuns la Curtea de Apel Chișinau Procurorii au insistat pe plasarea acestora in arest preventiv, dat fiind gravitatea infracțiunilor incriminate, rezonanța sociala a cazului, circumstanțele care… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 aug – Sputnik. Curtea de Apel Chișinau examineaza astazi recursurile procurorilor impotriva refuzului de arestare a invinuiților in dosarul „Metalferos”, dupa ce Procuratura Generala a contestat incheierile Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana. © Sputnik / Miroslav Rotari Dosarul „Metalferos”:…

- CHIȘINAU, 4 aug – Sputnik. Un numar de 16 persoane au fost reținute in urma acțiunilor de urmarire penala in dosarul vizand fraudarea SA „Metalferos”, anunța marți, 4 august, Procuratura Generala și Serviciul de Informații și Securitate (SIS). Printre persoanele reținute se numara și 4 polițiști…

- CHIȘINAU, 26 iun - Sputnik. Deși procurorii au cerut o pedeapsa de 15 ani de inchisoare pentru cei doi luptatori K1, invinuiți de uciderea unui tanar in 2018, magistrații de la Judecatoria Chișinau cu sediul in sectorul Buiucani l-au achitat in totalitate pe unul dintre ei, iar celalalt s-a ales…

- CHIȘINAU, 25 iun - Sputnik. Cei doi luptatori K1 care acum doi ani au batut pana la moarte un tanar, risca sa stea ani grei dupa gratii. Procuratura municipiului Chișinau, oficiul Rașcani, solicita condamnarea lor la cate 15 ani de inchisoare. © Sputnik / Miroslav Rotari Risca pana la 20 de ani de…

- CHIȘINAU, 4 iun – Sputnik. Judecatoria Chișinau sediul Centru va activa in regim special dupa ce in cadrul instituției a fost inregistrat un caz pozitiv de COVID-19. Potrivit unei Dispoziții a Judecatoriei Chișinau, se instituie regim limitat de desfașurare a ședințelor de judecata in sediul Centru…

- CHIȘINAU, 3 iun - Sputnik. Procurorii au incheiat urmarirea penala in cazul barbatului de 36 de ani din Chișinau, in camionul caruia a fost descoperita in luna aprilie o suma fabuloasa de bani - peste 1,5 milioane de euro. © Photo : Serviciul VamalCulmea ingeniozitații: Unde a ascuns un barbat țigarile…

- CHIȘINAU, 1 iun – Sputnik. Procuratura Anticorupție insista sa fie aplicat sechestru pe proprietațile de peste hotare ale fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. Asta dupa ce saptamana trecuta judecatorul de instrucție a respins cinci din șase demersuri de aplicare a sechestrului pe bunurile lui…