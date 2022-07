Stiri pe aceeasi tema

- Fostul rector al Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza, Adrian Iacob, si fostul prorector al unitatii de invatamant, Petrica Mihail Marcoci, au fost condamnati definitiv joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cate 3 ani inchisoare cu suspendare pentru santaj.Cei doi sunt acuzati ca l au determinat…

- Avocatul Sebastian Felecanu a decis sa conteste decizia magistraților cea de a-l aresta preventiv pentru 30 de zile. Dosarul va ajunge la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Judecatorii au incuviințat cererea procurorilor Parchetului de pe langa Curtea de Apel din Iași pe 16 iulie, Felecanu…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului DAMASCHIN MARIUS, la data faptei executor judecatoresc, pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, daca funcționarul public a obținut…

- Elena Udrea este adusa in fata judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde cere anularea condamnarii in dosarul Gala Bute. Avocatii sai au folosit o cale extraordinara de atac, iar azi este asteptata decizia magistratilor.

- Fostul presedinte al Senatului Calin Popescu Tariceanu a fost achitat definitiv, luni, in dosarul referitor la neincetarea mandatului de senator al lui Cristian Marciu, intrucat Inalta Curte de Casatie si Justitiei a respins apelurile declarate de Parchet si o parte civila. Inalta Curte a decis, de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, sa repuna pe rol cauza avand ca obiect apelurile declarate in dosarul retrocedarii ilegale a mii de hectare de padure in Bacau. In acest dosar au fost condamnati anul trecut, intre altii, fostul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.