- Dupa mai bine de 7 ani a inceput procesul țigarilor aduse in Romania in bușteni scobiți. Este vorba de cantitatea de peste 100.000 de pachete de țigari de contrabanda aduse din Ucraina intr-un transport de bușteni incarcați in vagoane feroviare. Dosarul a fost trimis in instanța in 2018, dar pana ...

- Astazi, 29 martie 2021, Romania, impreuna cu Republica Moldova, au depus dosarul multinațional „Arta camașii cu altița – element de identitate culturala in Romania și Republica Moldova” pentru inscrierea elementului in Lista reprezentativa a elementelor de patrimoniu cultural imaterial a umanitații…

- Procesul pe tema restructurarii Poliției Locale Targu Jiu are programat un prim termen saptamana viitoare. Dosarul a fost stramutat de la Targu Jiu la Slatina. Primul termen a fost stabilit pentru data de 24 martie. Sindicatul din Poliția Locala a contestat noua organigrama aprobata de Consiliul Local.…

- Dacia deschide online, din 20 martie, precomenzile pentru versiunea "Comfort Plus" a primului sau model electric, primele livrari fiind programate in septembrie. "Incepand din 20 martie, Dacia deschide online precomenzile pentru versiunea "Comfort Plus" a primului sau model electric. Aceasta…

- Vreme de patru ani, Florentin Pandele, primarul din Voluntari, s-a judecat cu PressOne, dupa ce unul dintre reporterii acestei publicații a dezvaluit faptul ca acesta și-a plagiat doctoratul. Lovitura dura pentru Florentin Pandele In tot acest timp, cu toate ca a pierdut in toate instanțele și titlul…

- Unul dintre cele mai vechi dosare de la Judecatoria Botoșani a fost repartizat unui alt judecator. Este vorba despre dosarul in care este judecat Flavian Zacrețchi, tanarul care a produs accidentul de la Orașeni Deal in anul 2015 in care doi soți și-au pierdut viața.

- Dosarul bomba instrumentat de DIICOT in care Alex Bodi a fost arestat, alaturi de mai mulți indivizi, pare ca a fasait ca o pocnitoare, la tribunal: judecatorii au ajuns la concluzia ca unii inculpați nu reprezinta un pericol pentru societate, așa ca i-au scos din spatele gratiilor și i-au plasat in…

- Romani din Diaspora care se intorc pentru a contribui la revoluția bunei guvernari, este postare facuta de Elena Lasconi, Primarul Campulung Muscel. In continuare aceasta il prezinta pe noul City Manager. „Incepand de astazi Ioana Marcu este city managerul Campulungului. E o mare bucurie pentru mine…