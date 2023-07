Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 21 de varstnici internati in unul dintre centrele investigate in prezent de DIICOT au murit, intre februarie 2020 si martie 2021. „In perioada februarie 2020 – martie 2021, deci intr-un an si doua luni, conform documentelor obtinute de Centrul de Investigatii Media (CIM) si Buletin de Bucuresti…

- Nela Vica Andrieș (fosta Vrinceanu), sora ministrului Gabriela Firea, a lucrat din aprilie și pana in decembrie 2021, la Direcția de Asistența Sociala (DAS) a Primariei Voluntari conduse de cumnatul ei, Florentin Pandele. In ultima luna, decembrie 2021, Nela Vica Andrieș a fost promovata șefa serviciului. Ministrul…

- Vecinii au sesizat, printre altele, Primaria Voluntari și instituțiile din subordinea Ministerului Muncii care au acreditat centrele pentru varstnici, precizeaza avocatul Silviu Munteanu, care ii reprezinta pe vecinii azilelor din Ilfov care au sesizat autoritațile, intr-o postare pe Facebook. Dupa…

- Cazul batranilor chinuiți in azilele din Voluntari ne indeamna sa reflectam la o intrebare: care e sursa noastra de cruzime și care ne-o fi limita? Tratamentul aplicat batranilor a fost posibil pentru ca am abandonat o jumatate din popor.Scandalul azilelor groazei din Ilfov a inceput cu o investigație…

- In punctajul intern al PSD, consultat de Libertatea, liderii partidului sunt instruiți sa susțina ca Gabriela Firea, ministrul Muncii, nu iși va da demisia, iar ministrul Muncii nu are vreo vina pentru situația caminelor din Voluntari.PSD strange randurile in jurul Gabrielei Firea, a consilierei acesteia,…

- 24 de persoane au fost reținute pentru cate 24 de ore, iar alte doua persoane au fost plasate sub control judiciar, in urma perchezițiilor la caminele pentru varstnici de langa București, unde persoanele varstnice erau ținute in condiții inumane și abuzate, a anunțat DIICOT, miercuri, 5 iulie. Suspecții…

- Zeci de perchizitii au loc marti dimnineata in Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta, Olt si Arges, intr-un caz de exploatare a persoanelor cu dizabilitati sau in situatii vulnerabile, prin supunerea la tratamente inumane ori degradante, fiind vizate doua grupuri infractionale.…