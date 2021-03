Dosarul 10 august rămâne clasat Dosarul privind intervenția din Piața Victoriei a Jandarmeriei la mitingul din 10 august 2018 ramane clasat. Decizia Tribunalului București este definitiva. Instanța a respins cererea DIICOT de redeschidere a anchetei. The post Dosarul 10 august ramane clasat appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a respins, marti, solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in Dosarul 10 august, astfel ca dosarul ramane clasat, iar decizia instantei este definitiva.

- Elena Udrea a primit opt ani de inchisoare in prima sentința din dosarul finanțarii campaniei electorale din 2009. Decizia nu este definitiva. In același dosar, Ioana Basescu a primit cinci ani de inchisoare. Elena Udrea, fost ministru, era acuzata de instigare la luare de mita și spalare a banilor…

- Un barbat de 64 de ani a fost obligat de instante sa achite aproape 1,5 milioane de lei, contravaloarea renovarii unui imobil apartinand Facultatii de Mecanica din Craiova. Barbatul a fost gasit vinovat pentru izbucnirea incendiului din aprilie 2018, in urma caruia a ars mansarda imobilului. Judecatorii…

- Concluzia cazului agresiunii din Piața Victoriei a jandarmeriței. Ce s-a hotarat in dosarul 10 August și care sunt pedepsele agresorilor? Instanța a decis! Dosar 20 August: pedeapsa pentru doi dintre agresorii jandarmeriței Decizie definitiva in cazul a doi agresori ai jandarmeriței Ștefania Nistor.…

- Sefa Parchetului European (EPPO) Laura Codruta Kovesi solicita Inaltei Curti sa o oblige pe procuroarea Adina Florea de la Sectia speciala (SIIJ) sa dea mai repede o solutie in asa numitul dosar in care fosta sefa a DNA a ramas cu statutul de inculpata pentru luare de mita, abuz in serviciu si marturie…

- Surse judiciare afirma pentru STIRIPESURSE ca dupa audierea, de miercuri, a fostului ministru PNL al Mediului, Costel Alexe, procurorul de caz nu ar fi stabilit vreo masura preventiva pe numele fostului demnitar și nici o cauțiune pe care acesta sa o plateasca in cadrul anchetei de luare de mita…

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat ieri ca procurorii brasoveni anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a fostului primar al municipiului Brasov, George Scripcaru, si directorului Regiei Autonome de Transport (RATBV), George Cornea, pentru savarsirea infractiunii…

- Dupa opt luni de judecata, Tribunalul București iși declina competența in cauza fostului ministru al Sanatații, Sorina Pintea, acuzata de DNA de luare de mita. Dosarul va ajunge la Tribunalul Maramureș, scrie G4Media. Decizia Tribunalului București este definitiva.Tribunalul Bucuresti, Secția I Penala,…