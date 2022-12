Spitalul Municipal de Urgenta Pascani incearca sa stoarca bani de la mostenitorii fostului sau director. Costica Panzariu a decedat anul trecut, lasand incurcata problema garzilor ce i s-au platit nelegal. Actiunea in instanta a spitalului a fost inaintata in aprilie 2021, iar cand a ajuns pe masa magistratilor Tribunalului, deja unitatea medicala se judeca cu un mort. „Ziarul de Iasi" a relatat inca din octombrie 2017 situatia ciudata de la spitalul pascanean. Managerul acestuia, Costica Panzariu, declarase in cei cinci ani anteriori intre 140 si 170 de garzi efectuate. Practic, din doua zile,…