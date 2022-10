Dosar penal pentru un furt de 10 lei din magazin

Un tanar din Satu Mare s-a ales cu dosar penal, deorece a furat produse in valoare de 10 lei dintr-un magazin din centrul municipiului. Deși prejudiciul a fost recuperat in totalitate, barbatul risca, acum, pana la 3 ani de inchisoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). „Politistii din cadrul Politiei municipiului Satu Mare-Biroul de Investigatii Criminale au fost sesizati despre faptul ca, in incinta unei societati comerciale situate pe Bulevardul Traian, o persoana ar fi savarsit infractiunea de furt. Politistii au stabilit faptul ca o persoana necunoscuta ar fi profitat de…