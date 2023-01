Stiri pe aceeasi tema

- Obișnuita defilare a mascaților din Berzunți este acum cercetata penal, din cauza literei „Z” de pe un tractor. Mașini cu Z-ul rusesc inscripționat, tancuri din tractoare acoperite cu prelate și dialoguri Putin-Zelenski incheiate cu indemnuri la bombardamente, in rasul oamenilor. Așa s-a desfașurat…

- Parada din Ajun a „mascaților” din localitatea Berzunți, din județul Bacau, a fost transformata intr-o parodie dupa razboiul din Ucraina. Tractoarele au fost transformate in tancuri, cu „bombe atomice” pe ele, iar „Plugușorul” este un dialog intre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Potrivit imaginilor…

- Cincisprezece perchezitii au loc, joi dimineata, la persoane fizice si la sedii de firme din Bucuresti si din alte patru judete, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile, cu un prejudiciu estimat la peste 10 milioane de lei. Noua persoane urmeaza sa fie duse la audieri. ”In…

- In timpul unui discurs la Universitatea George Mason, directorul adjunct de operațiuni al CIA, David Marlowe, a spus ca CIA cauta sa recruteze ofițeri militari ruși, oligarhi și lideri politici satui de razboiul costisitor al lui Putin. „Putin era in cea mai buna poziție cu o zi inainte de invazie,…

- Politistii si procurorii au facut, miercuri, perchezitii la Spitalul Judetean Pitesti, un medic fiind suspectat ca a luat mita de la cel putin 20 de pacienti. ”In cursului zilei de astazi, 09.11.2022, lucratorii Serviciului Judetean Anticoruptie Arges, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului…

- Poliția a inceput cercetarile in cazul incendiului izbucnit marți seara la un imobil de lux situat pe Șoseaua Nordului din Capitala, in cartierul Francez. Proprietarul imobilului ar fi construit in plus doua etaje, care nu erau in autorizatie. ”In urma verificarilor efectuate, la data de 12 octombrie…

- Un barbat de 35 de ani din comuna bistriteana Salva s-a ales cu dosar penal dupa ce a trasat din proprie initiativa o trecere de pietoni pe Drumul National 17C, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud.Politistii au fost sesizati, in data de 7 octombrie, despre aparitia marcajelor…