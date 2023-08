Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Saftoiu nu are prea are multa rabdare sa caute printre produsele de pe rafturile magazinului. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o intr-un supermarket din Capitala in timp ce parea sa fie pusa in dificultate, la cumparaturi.

- Berbec (21 martie - 20 aprilie)Nevoia de aventuraPrimul semn al zodiacul tanjește dupa aventura și emoție. Berbecul este indrazneț și iși dorește sa caute mereu noi provocari și experiențe. Dorința lui ascunsa este sa duca o viața plina de adrenalina, asumandu-și riscuri și cucerind teritorii neexplorate.…

- Tatal lui Neymar a dezmintit in mass-media braziliana informatiile referitoare la dorinta fiului sau de a pleca de la echipa de fotbal Paris Saint-Germain in aceasta vara.Presa franceza a dezvaluit ca Neymar a discutat cu oficialii clubului francez despre posibilitatea de a pleca de pe Parc des Princes…

- Vasile Geambazi reușește sa iasa in evidența, chiar și intr-o zi obișnuita. Spunem asta pentru ca nepotul preferat al lui Gigi Becali iși ia preparate doar de la restaurantele exclusiviste din Capitala. Atunci cand și-a facut apariția, ceea ce iși dorește omul de afaceri este porunca.

- Cristi Mitrea și Andreea Mantea au format un cuplu in urma cu mai bine de 8 ani, iar dupa desparțirea de prezentatoarea de la Kanal D luptatorul a preferat sa fie discret cu viața amoroasa. Ce se intampla acum in viața lui Cristi Mitrea.Prezent in cadul emisiunii „Star la Mare Fitza”, difuzata pe Antena…

- Tehnicianul Razvan Lucescu (54 de ani), a vorbit despre situația de la echipa naționala a Romaniei. „Tricolorii” se pregatesc de „dubla” cu Kosovo și Elveția, din preliminariile EURO 2024. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe…

- In urma cu cateva zile, Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, declara ca tatal ei are probleme de sanatate și a fost internat in spital. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins primele imagini dupa ce manelistul a fost externat. Dovada ca artistul se recupereaza…

- Jens Stoltenberg, secretarul general norvegian al NATO, va demisiona la sfarsitul lunii septembrie, dupa noua ani in functie, iar cursa pentru urmatorul sef al aliantei militare transatlantice se incinge, desi este o competitie care se desfasoara in mare parte in culise si nu se arata vreun candidat…