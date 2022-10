Stiri pe aceeasi tema

- Foresta Suceava va intalni in play-off-ul Cupei Romaniei prim-divizionara UTA Arad, miercuri 28 septembrie de la ora 16.00 pe stadionul ”Areni”. Intrarea la meci va costa 35 de lei. Echipa suceveana a mai avut un episod de acest gen și in 2016 și tot cu Dorin Goian la timona, atunci Foresta Suceava…

- Liderul la zi al clasamentului seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava, va juca in etapa a V-a pe terenul ”vecinei”, Șomuz Falticeni. Formația pregatita de Dorin Goian are maximum de puncte, moral și elan, șI se va intalni pentru a doua oara intr-un meci official, dupa cel din Cupa Romaniei,…

- In fața a peste 1.300 de spectatori, Foresta Suceava a caștigat cu scorul de 2-1 confruntarea cu Dante Botoșani și s-a calificat in play-off-ul Cupei Romaniei. Partida nu a fost deloc simpla, pentru ca adversarii au dat o replica mult mai apriga decat in campionat. Dupa o prima repriza alba, botoșanenii…

- Foresta Suceava a reușit a treia victorie consecutiva in debutul sezonului competițional 2022-2023 al seriei I a Ligii a III-a de fotbal. In runda a treia, desfașurata la finele saptamanii trecute, formația pregatita de Dorin Goian s-a impus cu 2-1 pe terenul echipei Dante Botoșani. Oaspeții au inceput…

- Foresta Suceava a ramas singura formație suceveana de pe tabloul de concurs al Cupei Romaniei, dupa ce s-a impus, , cu 2-1, pe terenul celor de la Șomuz Falticeni, intr-un joc contand pentru turul secund al competiției. Așa cum era de așteptat, meciul a fost foarte echilibrat, la jumatatea meciului…

- Sambata, 30 iulie, Foresta Suceava ar fi trebuit sa intalneasca in primul amical al presezonului competițional gruparea Poli Iași pe stadionul ”Areni”. Lucrurile nu au mers cum era programat și pana la urma, echipa pregatita de Dorin Goian va juca la finele saptamanii pe batrana arena suceveana cu Șomuz…