- Dorian Popa și-a construit casa visurilor sale in Domnești, langa București, acum cinci ani de zile. Recent a renovat-o așa ca acum a facut un tur al locuinței, le-a aratat fanilor sai intr-un vlog postat pe Youtube ce modificari a facut, dar și cum și-a redecorat unele incaperi. Acum cinci ani, cand…

- Recent, o analiza detaliata a fost publicata, subliniind creșterea nesustenabila și ireala a prețurilor locuințelor. Aceasta situație indica posibilitatea unei burse imobiliare in Romania, unde prețurile locuințelor vor scadea inevitabil. Aceasta este concluzia a aproximativ 53% dintre economiștii CFA…

- Dorian Popa a fost oprit in trafic, vineri seara, in localitatea Domnesti, judetul Ilfov. El a fost testat pozitiv pentru substante interzise, fiindu-i prelevate probe biologice. ”La data de 27 octombrie a.c., ora 21:15 , politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov- Serviciul…

- Puya e pasionat de muzica in continuare, insa și-a gasit de curand și o noua pasiune. Cantarețul și-a cumparat mai multe case, pe care acum le renoveaza in stil tradițional. „Am inceput sa ma pricep”, se lauda artistul. Invitat in podcastul lui Mihai Morar de pe Youtube, Puya sau Dragoș Gardescu, așa…

- Bistrițeanca Ioana Singeorzan a participat, in acest sfarșit de saptamana, la București, la Europa Top 10 – competiția celor mai valoroase sportive de pe continent, categoria U19. Sportiva a reușit sa se claseze pe locul IV. Jucatoarea de tenis de masa legitimata la CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud, Ioana…

- Și in anul 2023 Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț a primit o amenda consistenta. 60.000 lei este amenda data recent de Direcția de Sanatate Publica Neamț, pentru mai multe abateri constatate la controlul de fond derulat in luna septembrie. Interior secția Oncologie Verificarile vin cu puțin…

- La 75 de ani, tanti Lenuța, bunica din Chinteni a lui Mircea BRAVO, a fost premiata la Digital Divas 2023. A urcat pe scena cu cele mai populare personaje lansate de creatorii de conținut video din Romania. Devenita celebra din schetcurile ”nepotului” sau, care sunt apreciate de mai mult de un milion…

- Dragoș Bucur anunța ca și-a construit casa la țara, intr-un loc unde poate „sa se linișteasca, un loc unde sa iși incarce bateriile”. Locuința e aproape gata, insa nu e racordata la utilitați, acum actorul a apelat la o firma și și-a montat panouri fotovoltaice. Dragoș Bucur iși vede visul implinit.…