Fenomenul din online “Inoata Chelutu” a ajuns la un nou nivel, o premiera in Romania. Dorian Popa, alaturi de casele lui de discuri, MediaPro Music & Universal Music Romania, lanseaza un joc disponibil gratuit pentru descarcare, in care utilizatorii il ajuta pe celebrul Chelutu sa inoate și sa ajunga cat mai departe.Pentru utilizatorii romani, jocul se numește “Inoata Chelutu”, iar pentru publicul internațional – “Frenchie The Swimmer”. In joc le putem gasi ca personaje pe cei doi protagoniști, Dorian Popa și cațelul lui, Chelutu.Tema aplicației este de tip “casual game – runner”, cu controale…