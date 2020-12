Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR Bihor, senatorul Cseke Attila, a declarat luni ca "nu este bine pentru 2020" ca un partid ca AUR a intrat in Parlament si ca mesajul "agresiv" al aliantei "nu isi avea rolul si rostul in acest an in Romania. Senatorul a fost solicitat intr-o conferinta de presa sa comenteze o postare…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita avize motivate Irlandei si Romaniei din cauza neindeplinirii obligatiei de a comunica transpunerea normelor UE in legislatia lor nationala de combaterea fraudelor vizand interesele financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal ["Directiva PIF"…

- Potrivit unui raport Eurostat din acest an, 19% din populația activa a Romaniei traiește in alt stat membru, in vreme ce media la nivelul Uniunii este de numai 3,3%. Romanii nu emigreaza de frica razboiului și a persecuției, nici de foame, ci pentru ca iși doresc un stil de viața care le e inaccesibil…

- Administrația Prezidențiala anunța ca președintele Klaus Iohannis a avut joi, 19 noiembrie a.c., o convorbire telefonica cu Cancelarul Republicii Federale Germania, doamna Angela Merkel, la solicitarea acesteia. Pe langa un mesaj de condoleanțe transmis de Merkel, pentru incendiul de la Piatra Neamț,…

- Peste 4.000 de asistenti sociali angajati a Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC-uri) din cinci judete nu beneficiaza in prezent de asigurare medicala, deoarece acestia nu si-au primit salariile pe una sau doua luni, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele…

- Agenția Europeana pentru Mediu susține ca in ultimii șapte ani 80% din habitatele naturale din Uniunea Europeana se degradeaza continuu, in ciuda eforturilor de conservare, iar pasarile sunt cele mai afectate. Situația continua sa se deterioreze și este nevoie de un efort susținut, pentru a opri declinul…

- Spitalul Municipial Blaj, angajeaza, temporar, pe durata starii de risc epidemiologic și biologic, fara concurs, un post de medic in pneumologie, doua posturi de medic in medicina interna și un post de medic in ATI. Pentru a ocupa un post candidații trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții generale:…

- Reprezentantul Romaniei la OMS Alexandru Rafila și-a exprimat ingrijorarea legata de faptul ca Romania va putea primi un vaccin si nu va fi gata in administrarea acestuia. „Eu sunt foarte ingrijorat, vazand asa cum ne miscam in zona organizatorica, ca va exista acest vaccin disponibil, Comisia Europeana…