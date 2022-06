Cel puțin 17 persoane au fost ucise și alte 50 au fost ranite dupa ce un tren a deraiat, miercuri, in estul Iranului, relateaza presa de stat. Trenul, care transporta 348 de pasageri, a ieșit de pe șine intre dintre orașele Mashhad și Yazd, la aproximativ 50 km de Tabas. Garnitura s-a ciocnit cu un […] The post „Dorel” a lovit pe șine. 17 morți, zeci de raniți - FOTO&VIDEO first appeared on Ziarul National .