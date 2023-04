Donatorii de lux ai UDMR: Un ministru se află printre ei Anul trecut a fost unul bun financiar pentru UDMR, care a reușit sa stranga cu 15% mai mulți bani din cotizații ca in anul precedent. Printre donatorii de lux ai gruparii se numara și unul dintre cei mai vizibili miniștri ai cabinetului Ciuca. 2,1 milioane de lei a adunat Uniunea din banii membrilor sau ai simpatizanților in 2022, mult mai bine fața de 1,8 milioane in 2021. 130.000 de lei au fost stranși de la donatorii de lux, ce au oferit sume a caror valoare cumulata depașește 10 salarii de baza minime brute pe țara. Cei mai generoși s-au dovedit a fi: – deputatul Anquetil-Karoly Kolcsar (aflat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

