Donație importantă pentru DSP Timiș: mașină frigorifică pentru transportul vaccinurilor O mașina frigorifica, atat de necesara in pandemie pentru transportul vaccinurilor, a fost achiziționata pentru Direcția de Sanatate Publica a județului Timiș dupa o acțiune a Rotary Club Timișoara, care a mobilizat mai multe companii pentru donații. „Mașina va fi folosita atat in perioada pandemiei, cat și ulterior, in toate campaniile de vaccinare. Reamintim cu […] Articolul Donație importanta pentru DSP Timiș: mașina frigorifica pentru transportul vaccinurilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

