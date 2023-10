Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider de la Casa Alba, Donald Trump, s-a prezentat luni in fața unei instanțe din statul New York, unde el și afacerile deținute de familia sa urmeaza sa fie judecate intr-un dosar de frauda, relateaza Reuters.

- Donald Trump, favorit pentru nominalizarea republicana la alegerile prezidentiale din 2024, a sosit luni la un tribunal din Manhattan, unde este acuzat de procurorul general din New York, un democrat, Letitia James, ca a umflat valoarea activelor sale cu miliarde de dolari pentru a obtine conditii mai…

- Donald Trump a comis frauda timp de ani de zile in timp ce a construit imperiul imobiliar care a dus la faima și apoi la Casa Alba, a decis marți un judecator din New York, refuzand in termeni fermi incercarea fostului președinte de a respinge un proces civil impotriva sa, potrivit

- Fostul președinte american Donald Trump și compania sa Trump Organisation sint pasibili de raspundere civila in procesul intentat de procuratura statului New York pentru frauda. O astfel de decizie a fost luata de tribunalul din statul New York, respingind cererea apararii lui Trump de respingere a…

- In cadrul vizitei sale de doua zile la Kiev, Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, va anunța probabil un nou pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de peste 1 miliard de dolari, relateaza Reuters, cu referire la un inalt oficial al Departamentului de Stat. Interlocutorul agenției a declarat…

- Bancile din China vand dolari pentru a incetini deprecierea yuanului (Reuters)Principalele banci de stat din China vindeau dolari pentru a cumpara yuani pe piata spot offshore, in tranzitiile de joi din Asia, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, conform Agerpres.…

- Principalele studiouri de film și televiziune au oferit actorilor de la Hollywood mai mult de un miliard de dolari, in compensații crescute și beneficii sporite, inainte ca sindicatul SAG-AFTRA sa declanșeze o greva saptamana trecuta, a declarat luni (17 iulie) un grup care reprezinta companiile media,…