Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Consiliului European, Donald Tusk, a declarat ca Scotia ar fi primita in Europa "cu entuziasm" daca si-ar obtine independenta de restul Regatului Unit, dar ca procesul readerarii la Uniunea Europeana nu ar fi unul automat, relateaza duminica Press Association, potrivit Agerpres.…

- Boris Johnson respinge cererea Scoției pentru un nou referendum pentru independența. "Democratia va invinge", afirma premierul scoțian, care promite organizarea plebiscitului Premierul britanic Boris Johnson a respins in scris, marti, cererea prim-ministrului Scotiei, Nicola Sturgeon, de a…

- Guvernul de la Londra respinge oficial cererea Scoției de a organiza un nou referendum pentru independența Guvernul de la Londra a respins joi cererea premierului scotian Nicola Sturgeon privind organizarea unui nou referendum de independenta. Premierul scoţian Nicola Sturgeon i-a cerut joi guvernului…

- Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza un nou referendum privind statutul sau în Regatul Unit dupa victoria zdrobitoare a nationalistilor în alegerile parlamentare desfasurate joi, a declarat vineri lidera executivului scotian Nicola Sturgeon, potrivit Reuters, preluata de…

- Scoția vrea sa ramana in UE. Premierul cere oficial autorizația de a organiza un nou referendum pentru independența Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza un nou referendum privind statutul sau in Regatul Unit dupa victoria zdrobitoare a nationalistilor in alegerile parlamentare desfasurate…