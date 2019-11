Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a fost ales, miercuri, in cadrul Congresului Partidului Popular European (PPE) de la Zagreb, liderul familiei de dreapta din Parlamentul European. In varsta de 62 de ani, Tusk devine primul președinte al PPE care provine din Europa de…

- Guvernul Ungariei a propus proiecte de lege care ar crește controlul statal asupra tribunalelor din țara și asupra școlilor independente, provocând îngrijorari grupurilor care militeaza pentru drepturile cetațenilor, scrie Reuters. Una dintre masurile înaintate de parlament…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat o declaratie recenta a lui Andras Fekete-Gyor, liderul formatiunii de centru Momentum, care sustine un candidat liberal si nu unul maghiar la alegerile prezidentiale din Romania, transmite MTI. Intr-un interviu acordat vineri postului public Radio…

- Partidele de opozitie din Ungaria au inregistrat cateva victorii majore in alegerile locale desfasurate duminica, acest rezultat fiind o lovitura pentru partidul conservator-nationalist Fidesz al premierului Viktor Orban, dupa cum arata rezultatele finale, transmite dpa, potrivit Agerpres.Opozitia…

- Partidele de opozitie din Ungaria au inregistrat cateva victorii majore in alegerile locale desfasurate duminica, acest rezultat fiind o lovitura pentru partidul conservator-nationalist Fidesz al premierului Viktor Orban, dupa cum arata rezultatele finale, transmite dpa. Opozitia fata de premierul Orban,…

- Curentele anti-europene din Uniunea Europeana incep sa piarda teren, in conditiile in care alegerile locale din Ungaria s-au incheiat cu victoria opozitiei in Budapesta si in mai multe orase importante, marcand o scadere a partidului Fidesz, exponent al nationalismului, care domina politica din tara…

- Cetatenii unguri sunt așteptați la urne, duminica, pentru alegerile locale, catalogate drept cruciale de opoziția din Ungaria, care spera sa infranga partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, in cursa pentru Primaria Budapestei, dar și in alte localitați, informeaza postul France 24, potrivit…