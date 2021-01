Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama a afirmat ca violentele de miercuri de la Capitoliu sunt un moment de "mare dezonoare si rusine" pentru SUA, dar nu reprezinta o "surpriza totala". "Istoria va retine pe buna dreptate violentele de astazi de la Capitoliu, instigate de un presedinte in exercitiu…

- Actualul președinte american Donald Trump, in ziua inaugurarii democratului Joe Biden, va pleca din Washington și va rata toate evenimentele oficiale. Despre planurile lui Trump informeaza portalul Axios cu referire la surse apropiate șefului statului. {{485683}}Potrivit datelor lor, Trump nu va saluta…

- In cursul primul sau miting de campanie dupa prezidentialele americane, Donald Trump a afirmat sambata seara in Georgia ca va castiga scrutinul, in care, totusi, Joe Biden a iesit invingator in urma cu aproape o luna, si, in acelasi timp, a denuntat alegerile “fraudate”, noteaza AFP, informeaza AGERPRES…

- In cursul primul sau miting de campanie dupa prezidentialele americane, Donald Trump, 74 de ani, a afirmat sambata, 5 decembrie, in statul Georgia. ca va castiga scrutinul, in care, totusi, Joe Biden a iesit invingator in urma cu aproape o luna, si, in acelasi timp, a denuntat alegerile "fraudate",…

- SUA au inregistrat joi 2.907 decese si 210.962 de contagieri cu COVID-19, doua noi recorduri de la inceperea pandemiei, potrivit unui bilant independent al Universitatii Johns Hopkins, relateaza EFE, scrie agerpres.ro . Desi recordul anterior de cazuri era destul de recent, un numar atat de mare de…

- Zeci de milioane de americani merg azi la vot, in cadrul scrutinului prezidențial din SUA, pentru a alege intre Donald Trump și Joe Biden. Pentru ca alte zeci de milioane de alegatori au votat deja prin corespondența, iar buletinele de vot poștale sunt mai greu de numarat, exista o posibilitate foarte…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a manifestat marti speranta ca Donald Trump va fi reales pe 3 noiembrie presedinte al SUA, intr-o declaratie facuta la ceremonia de decorare a ambasadorului SUA la Budapesta aflat la final de mandat, David B. Cornstein, cu Ordinul de Merit al Ungariei, potrivit agentiilor…

- Aflat in campanie electorala, Donald Trump susține ca nu joaca mereu dupa regulile Washington-ului. Acesta le-a spus americanilor ca a luptat pentru ei mai mult decat orice alt președinte, conform Mediafax. „Vin dupa mine mulți oameni din Washigton. Nimeni nu a trecut prin ce am trecut eu. Nimeni. Niciun…