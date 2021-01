Stiri pe aceeasi tema

- Seful interimar al Pentagonului, Chris Miller, a condamnat joi violentele comise asupra Capitoliului, la mai mult de 24 de ore dupa ce sustinatorii presedintelui republican Donald Trump au asaltat cladirea intr-un atac asupra democratiei americane, informeaza Reuters. "Violenta de ieri de la Capitoliu…

- Peste 60 de persoane au fost arestate, iar anchete sunt în curs de derulare, dupa asaltul de miercuri asupra Congresului american din Washington DC de miercuri, relateaza Reuters. În același timp, FBI cere ajutorul publicului pentru a identifica protestatarii pro-Trump care au intrat cu…

- Retorica lui Donald Trump de a pune sub semnul intrebarii infrangerea sa in alegerile prezidentiale din SUA a condus in mod direct la violenta ''teribila'' de la Capitoliu si presedintele in exercitiu ar trebui sa condamne imaginile de la Washington, a sustinut joi ministrul de interne…

- O membra democrata a Congresului, Ilhan Omar, a anuntat miercuri ca pregateste documentele pentru un impeachment impotriva presedintelui in exercitiu Donald Trump, dupa ce sustinatori ai acestuia au invadat Capitoliul in timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale…

- Liderii din congresul american au ajuns duminica la un acord asupra pachetului de asistența în valoare de 900 de miliarde de dolari ce va ajuta economia, dar și cetațeni, în contextul agravarii pandemiei, votul urmând sa fie dat cel mai probabil luni, transmite Reuters. Pachetul…

- Ministrul de externe german Heiko Maas s-a declarat convins luni ca in mandatul presedintelui ales al SUA Joe Biden dialogul dintre Washington si Berlin va fi mai facil, el dand ca exemplu chestiunea controversata a bugetului alocat apararii de statele membre ale NATO, transmite Reuters. …

- Presedintele Donald Trump a declarat marti ca violenta din regiunea Nagorno-Karabah dupa ce o incetare a focului mediata de Washington a esuat este "dezamagitoare", dar a precizat ca este optimist ca cele doua parti isi vor rezolva problemele pana la urma, relateaza Reuters."Da, este dezamagitor…

