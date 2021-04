Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna: Am fost la Elisabeta Rizea la Nucșoara, am fost fix acum 3 saptamani. Și…. doamna aceea… și acum, daca incep sa povestesc, o sa ma emoționez… Doamna aceea inseamna pentru mine exact dovedirea faptului ca in Romania exista niște demnitate. Este și o postare la mine pe Facebook. Și vazand acolo…

- Presedintele SUA Joe Biden, 78 de ani, a anuntat joi, 25 martie, ca intentioneaza sa candideze și la alegerile prezidentiale din 2024. Liderul de la Casa Alba a mai spus ca vicepresedinta sa Kamala Harris va fi din nou colega sa de echipa in acest caz, relateaza AFP. „Raspunsul este da, intentionez…

- "E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau in calcul si candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca presedintele…

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, spune ca ar fi „mai motivat” sa candideze la alegerile din 2024 daca Meghan Markle va decide sa candideze pentru nominalizarea democraților, relateaza Business Insider.

- Joe Biden a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, va suporta consecințele pentru coordonarea acțiunilor Rusiei de amestec in alegerile prezidențiale americane de anul trecut in favoarea lui Donald Trump, iar acest lucru se va vedea curand. “Va plati prețul”, a spus Biden intr-un interviu pentru…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca seful statului rus Vladimir Putin "va plati" in curand pentru dirijarea eforturilor destinate sa incline balanta spre contracandidatul sau republican Donald Trump la alegerile prezidentiale din 2020 din SUA, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. "El…

- Fostul presedinte american Donald Trump a criticat vehement, joi, publicatia The Wall Street Journal, dupa un editorial care pleda pentru reformarea Partidului Republican dupa esecul electoral din 2020, potrivit Mediafax.

- Curtea Suprema a Statelor Unite a pus capat oficial, luni, tuturor celor opt litigii in curs legate de alegerile prezidentiale americane din 3 noiembrie 2020, transmite Reuters. Fostul presedinte Donald Trump si aliatii acestuia deschisesera mai multe procese prin care se contestau diferite…