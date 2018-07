Stiri pe aceeasi tema

- Tema stabilitatii strategice, inclusiv in contextul desfasurarii de catre SUA a sistemului de aparare antiracheta in Romania, ar urma sa se afle pe agenda intalnirii de luni de la Helsinki dintre presedintele american Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin, potrivit lui Iuri Usakov, consilier…

- Donald Trump este laudat de Kremlin cu puțin timp inainte de primul summit intre liderul de la Casa Alba și omologul sau rus, Vladimir Putin. Rusia susține ca il considera pe președintele american „un partener”, cu care „se poate negocia”. ”Il consideram pe Trump drept partenerul nostru cu care putem…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP.”Germania este prizoniera…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari joi ca trupele ruse prezente in Siria, care sustin acolo, din septembrie 2015, fortele regimului de la Damasc, vor ramane in aceasta tara atata vreme cat Moscova 'va avea acolo un interes', informeaza AFP si TASS. 'Operatiunile militare de…

- 'In acest an, din cauza mentinerii amenintarii teroriste in Siria, navele noastre echipate cu rachete de croaziera 'Kalibr' vor patrula in permanenta in Marea Mediterana', a declarat Putin, adaugand ca, in general, pentru acest an sunt planificate 102 marsuri (de antrenament) ale navelor si submarinelor…

- Rusia cheama la 'retinere' dupa loviturile israeliene asupra infrastructurii iraniene in Siria, a declarat joi ministrul adjunct de externe rus Mihail Bogdanov, exprimand 'ingrijorarea' Rusiei in legatura cu escaladarea tensiunilor in regiune, relateaza AFP si RIA Novosti. …

- Putin l-a invitat pe Netanyahu la parada anuala de Ziua Victoriei, care celebreaza infrangerea Germaniei in Al Doilea Razboi Mondial. Cei doi lideri se vor intalni dupa mars la Kremlin. Netanyahu va calatori la Moscova direct de la un summit trilateral cu Cipru si Grecia. Netanyahu…

- Autor: Adrian SEVERIN Articolul meu „Securitatea este indivizibila” a nascut reacții (din fericire toate civilizate) atat in tabara proamericana, cat și in cea prorusa. Cei dintai vad in orice critica adusa felului in care SUA iși trateaza partenerul roman sau a celui in care Romania iși gestioneaza…