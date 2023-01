Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Donald Trump a ieșit sambata in campanie electorala pentru prima data de cand și-a anunțat candidatura, pentru a revendica Casa Alba in 2024. Spre deosebire de discursurile zgomotoase in fața a mii de adepți pe care Trump le organizeaza adesea, evenimentele de sambata au fost…

- Donald Trump a avertizat, la un miting electoral in South Carolina, dupa un alt miting, in statul-cheie New Hampshire, ca viitoarele alegeri din 2024 sunt singura sansa a Statelor Unite de a ”salva tara”, in speranta de a-si impulsiona candidatura la Casa Alba, relateaza AFP. ”Alegerile din 2024 sunt…

- Fostul presedinte Donald Trump anunta o noua candidatura la Casa Alba si intra in cursa din 2024, cu scopul de a deveni al doilea presedinte american ales vreodata pentru doua mandate neconsecutive, transmite CNN. „Pentru a face America mareata si glorioasa din nou, imi anunt in aceasta seara candidatura…

- Mulți republicani considera ca Donald Trump este cel puțin parțial vinovat pentru rezultatul sub așteptari obținut de partid la alegerile din 8 noiembrie, dar fostul președinte respinge criticile și se pregatește de o noua cursa prezidențiala, scriu Fox News, Washington Post și New York Times. Cu o…

- Donald Trump l-a atacat pe guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, spunand despre acesta ca este lipsit de „loialitate”. Fostul președinte al SUA a facut aceste remarci dupa ce anterior l-a avertizat pe DeSantis sa nu candideze impotriva lui pentru nominalizarea la alegerile prezidențiale din 2024, pentru…

- Donald Trump i-a declarat efectiv razboi rivalului republican Ron DeSantis, cu o slabiciune puternica impotriva guvernatorului Floridei, pregatind terenul pentru o lupta distructiva in cadrul unui partid deja ranit din cauza unei rezultate slabe la alegerile intermediare, scrie The Telegraph. Domnul…

- Donald Trump, care asteapta rezultatele alegerilor intermediare din 8 noiembrie la resedinta sa din Florida, a intrat marti seara pentru scurt timp in sala de bal din complexul sau Mar-a-Lago, unde da o petrecere cu multi invitati, si a parut sa-l avertizeze pe guvernatorul statului, Ron DeSantis, ca…