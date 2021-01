​Donald Trump riscă a doua procedură de destituire, fără precedent în istoria Statelor Unite ale Americii Donald Trump ar putea sa fie supus luni unei a doua proceduri de destituire, fara precedent în istoria Statelor Unite, în condițiile în care sâmbata nu arata niciun semn ca ar intenționa sa demisioneze sau sa faca un pas înapoi dupa violențele de la Capitoliu, din 6 ianuarie, scrie AFP.



Un text de punere sub acuzare ("impeachment"), redactat de democrați din Camera Reprezentanților, îi reproșeaza președintelui republican ca a "facut deliberat declarații" care au încurajat invadarea cladirii Congresului de catre partizanii sai.



