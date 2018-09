Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a reactionat nervos la informatiile cuprinse in scrisoarea anonima a unui oficial de rang inalt din Administratia sa, publicata de NY Times, numind editorialul „lipsit de curaj” si publicatia „frauduloasa”. Donald Trump si-a exprimat opinia fata de scrisoare…

- Armata Statelor Unite dorește sa anuleze ajutorul de 300 de milioane de dolari pentru Pakistan, pe motiv ca Administrația de la Islamabad nu a reușit sa ia masuri concrete impotriva grupurilor de militanți islamiști, relateaza BBC, conform Mediafax.„Continuam sa presam autoritațile din Pakistan…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat in timpul unei intalniri cu lideri evanghelisti ca democratii vor face schimbari rapide si in mod violent daca republicanii nu vor castiga alegerile de la mijlocul mandatului din noiembrie, conform unei inregistrari audio obtinuta de New York Times,…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca scrisoarea trimisa de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, nu are nicio „consistența din punct de vedere politic”, afirmand, ironic, ca șeful statului va primi probabil mesaje și din partea frizerului și bucatarului președintelui SUA. El a apreciat…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca scrisoarea trimisa de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, nu are nicio „consistenta din punct de vedere politic”, afirmand, ironic, ca seful statului va primi probabil mesaje si din partea frizerului si bucatarului presedintelui SUA.

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti ca va aduce alti producatori de motociclete in Statele Unite, in contextul in care compania Harley-Davidson va reloca o parte din activitati in strainatate."Acum ca Harley-Davidson isi muta o parte din activitati in afara SUA, Administratia…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…