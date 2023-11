Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump Jr, in varsta de 45 de ani, a ajuns miercuri la tribunal, in Manhattan, la inceputul audierii, insa interogatoriile martorilor precedenti de pe lista nu s-au terminat. Defilarea clanului Trump urmeaza sa continue cu Eric Trump, in varsta de 39 de ani. Amandoi sunt vicepresedinti ai Trump…

- Joe Biden a lansat din nou joi un avertisment sumbru si solemn cu privire la soarta democratiei americane, de data aceasta atacandu-l foarte direct pe Donald Trump, in timp ce campania pentru alegerile prezidentiale din 2024 tocmai a capatat o noua dimensiune, comenteaza AFP, informeaza Agerpres.El…

- Gradul de aprobare al președintelui Joe Biden este similar cu cel al fostului președinte al Statelor Unite, Donald Trump, dar procentul alegatorilor indeciși este mare. Intre timp, ambele au organizat mitinguri de partid in aceasta saptamina, transmite slobodenpecat.mk Rezultatele sondajului sint o…

- Donald Trump, care vrea sa fie reales presedinte al Statelor Unite, este acuzat de miercuri de justitia din New York ca si-a supraevaluat averea cu "miliarde de dolari" in fiecare an, din 2011 pana in 2021, in cadrul unei actiuni civile pentru frauda in 2022, informeaza AFP, informeaza News.ro.Procurorul…

- Donald Trump a denuntat cu fermitate data stabilita de un judecator pentru inceperea procesului sau federal la Washington cu privire la presiunile electorale din 2020, calificand decizia „ingerinta electorala” in alegerile prezidentiale din 2024, relateaza AFP. Intr-o postare pe reteaua sa Truth Social,…