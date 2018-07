Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a amenintat pe premierul japonez Shinzo Abe ca-i va trimite 25 de milioane de mexicani, acesta fiind unul dintr-o serie de mesaje bizare care i-au socat pe ceilalti lideri la summitul G7, tensionat, de saptamana trecuta din Canada, relateaza sambata agentia APP,…

- Presedintele american Donald Trump l-a amenintat pe premierul japonez Shinzo Abe ca-i va trimite 25 de milioane de mexicani, acesta fiind unul dintr-o serie de mesaje bizare care i-au socat pe ceilalti lideri la summitul G7, tensionat, de saptamana trecuta din Canada, relateaza sambata agentia APP,…

- Donald Trump i-a raspuns pe Twitter lui Robert de Niro dupa afirmatiile jignitoare ale actorului de la gala premiilor Tony, spunand ca este "o persoana cu un IQ foarte mic", scrie news.ro.Presedintele american a pus la indoiala pe reteaua de socializare inteligenta actorului din "Taurul furios/…

- Noul sef al guvernului populist italian, Giuseppe Conte, a declarat vineri ca este "de acord" cu presedintele american Donald Trump, care a cerut G7 sa reintegreze Rusia in aceasta structura, relateaza AFP. "Sunt de acord cu presedintele Trump: Rusia ar trebui sa revina in G8. Este in…

- Summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea loc la 12 iunie in Singapore, potrivit unui anunt facut joi pe Twitter de liderul de la Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa. ''Intalnirea extrem de asteptata…

- Summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc la 12 iunie in Singapore, potrivit unui anunt facut joi pe Twitter de liderul de la Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa.''Intalnirea extrem de asteptata intre Kim Jong-Un…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier i-a indemnat pe omologii sai american si rus, Donald Trump, respectiv Vladimir Putin sa "faca primul pas" in incercarea de a negocia o solutie destinata sa puna capat conflictului in Siria, intr-un interviu aparut duminica in publicatia Bild am Sonntag,…

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat pe adjunctul secretarului Justitiei Rod Rosenstein miercuri, in mesaje postate pe Twitter, in care se plange de ceea ce denunta ”ancheta rusa falsa si corupta”, scrie The Associated Press, potrivit news.ro.”O mare parte din sangele rau cu Rusia…