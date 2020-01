Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni, prin intermediul Twitter, ca nu va permite niciodata ca Iranul sa dezvolte arme nucleare, în contextul tensiunilor dintre Washington și Teheran, cauzate de asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani, scrie Mediafax.



&"Iranul nu va avea niciodata arma nucleara&", a scris liderul de la Casa Alba pe Twitter, folosind majuscule.



IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

americana l-a asasinat vineri dimineata, în capitala,…