- Republicanii din SUA au promis marti ca, daca recapata controlul asupra Camerei Reprezentantilor, vor ancheta posibila influenta politica din spatele perchezitiei efectuate de FBI la resedinta Mar-a-Lago a fostului presedinte Donald Trump, transmite agenția Reuters, preluata de

- Susținatorii lui Donald Trump au protestat la reședința lui din Mar-a-Lago spunand ca ceea ce se petrece acolo „Este „comunism” ”, dupa perchezițiile efectuate de FBI intr-o ancheta ce vizeaza mutarea dosarelor de la Casa Alba acolo. Fostul președinte Donald Trump a declarat ca agenți FBI au percheziționat…

- Pe hartie, parea o afacere fantastica. In 2017, guvernul chinez se oferea sa cheltuiasca 100 de milioane de dolari pentru a construi o gradina chinezeasca impodobita la Arboretul Național din Washington DC . Complet cu temple, pavilioane și o pagoda alba de 70 de metri, proiectul i-a incantat pe oficialii…

- Autoritatile sunt ingrijorate ca Huawei ar putea obtine date sensibile despre exercitiile militare si despre starea de pregatire a bazelor si a personalului prin intermediul echipamentelor, a spus una dintre persoane, solicitand anonimatul, deoarece ancheta este confidentiala si implica securitatea…

- Administrația Biden se teme ca turnurile de telecomunicații din SUA, dotate cu echipament Huawei, ar putea capta informații sensibile din baze militare și silozuri de rachete pe care compania le-ar putea transmite apoi guvernului de la Beijing, au relaltat surse pentru Reuters . Sursele au cerut sa…

- Fostul presedinte american Donald Trump, care incearca sa-si consolideze controlul asupra Partidului Republican in vederea alegerilor legislative din noiembrie, s-a deplasat in Alaska pentru a o sustine pe Sarah Palin, care spera la un fotoliu in Camera Reprezentantilor de la Washington, relateaza duminica…

- Armata chineza a declarat miercuri ca a efectuat aceste patrule pe mare și in spațiul aerian din jurul Taiwanului, in ultimele zile, spunand ca era o acțiune necesara pentru a raspunde „ințelegerii secrete” dintre Washington și Taipei, scrie Reuters.Intr-o declarație, Comandamentul Teatrului de Est…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care sa ajunga in Rusia, relateaza Reuters, informeaza News.ro.