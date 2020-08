Facebook și Twitter il sancționeaza pe președintele american pentru difuzarea unui clip video considerat “mincinos” referitor la raspandirea Covid-19. Twitter a interzis contului de campanie electorala Donald Trump (@TeamTrump) sa mai funcționeze daca nu este retras un clip video in care președintele da asigurari – intr-un interviu pentru Fox News – ca, in ce-i privește […] Articolul Donald Trump cenzurat de rețele de socializare, fiind acuzat de dezinformare apare prima data in Curierul National .