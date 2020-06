Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizez toate resursele federale, civile și militare, pentru a opri revolta și jefuirea in orașele americane, a declarat Donald Trump, precizand cu un ton marțial desfasurarea a “mii de soldati puternic inarmati”. Liderul republican a anunțat acte de “terorism intern” și a avertizat ca „daca un…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat, miercuri, ca a ordonat Fortelor Navale sa deschida focul asupra ambarcatiunilor militare iraniene care se apropie periculos. "Am transmis Fortelor Navale SUA sa distruga orice ambarcatiune militara iraniana care ne hartuieste navele pe mare", a afirmat…

- Recomandarile pentru populație valabile intre orele 06.00 si 22.00 se transforma in obligație, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Astfel, romanii pot sa iasa din casa ziua doar daca merg la serviciu sau la cumparaturi. „Pot sa va spun ca am convenit ca este nevoie de masuri suplimentare pentru a…

- Alarmate de primul deces din cauza coronavirusului Covid-19, autoritatile albaneze scot armata si politia in strada in scopul identificarii tururor celor care au fost in Italia si Grecia si nu s-au autoizolat.

- Albania a inregistrat miercuri primul deces de coronavirus si a anuntat desfasurarea pe strazi a politiei si armatei pentru a-i identifica pe cei care au fost in Italia si Grecia si nu s-au izolat in casa, relateaza EFE.Persoana decedata, o femeie in varsta de 73 de ani care suferea de boli…