- Donald Trump, inainte de a deveni presedintele Statelor Unite, a mintit un jurnalist al revistei Forbes cu privire la averea personala acumulata in anii 1980, pentru a figura in lista celor mai bogati oameni din SUA realizata de publicatie, a declarat jurnalistul american Jonathan Greenberg.

- Cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, Ion Tiriac este singurul roman prezent in clasamentul Forbes. Pe locul intai se afla fondatorul Amazon. Este cea mai bogata persoana din toate timpurile. Ion Tiriac este detinatorul a 112 miliarde de dolari. Fondatorul Microsoft, Bill Gates, ocupa locul…

- Conform revistei Forbes, Donald Trump a coborat 222 locuri in topul miliardarilor, cu averea sa scazand de la 3.5 miliarde de dolari la 3.1 miliarde. Forbes precizeaza ca motivele care au cauzat scaderea...

- Jay-Z l-a depasit pe Sean ''Diddy'' Combs in topul celor mai bogati cantareti de hip-hop din lume, datorita investitiilor sale profitabile in branduri de sampanie si coniac, potrivit datelor facute publice joi de revista Forbes, relateaza Reuters. Rapperul de 48 de ani si-a sporit averea…

- Administratia Trump urmeaza sa contureze luni principalele directii ale planului sau de investitii de 1.500 de miliarde de dolari in favoarea infrastructurilor, printre care numeroase in stare deplorabila au nevoie urgenta de a fi renovate. Bugetul presedintelui Donald Trump va include 200…