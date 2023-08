Donald Trump a ajuns la o închisoare din Atlanta. A fost amprentat şi fotografiat Donald Trump s-a prezentat joi la inchisoarea din comitatul Fulton, din Atlanta pentru a se conforma ca inculpat rigorilor legale ce decurg din acuzatiile care i se aduc in legatura cu efortul sau de a anula pierderea alegerilor din 2020 in statul Georgia, acesta fiind cel de-al patrulea dosar penal deschis fostului presedinte in acest an. Trump a fost de acord la inceputul acestei saptamani cu o cautiune de 200.000 de dolari si cu alte conditii de eliberare, inclusiv sa nu foloseasca retelele de socializare pentru a-i viza pe co-inculpati si pe martorii in dosar.. Protestatarii aflati in fata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

