- Premierul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, afirma ca operatiunile militare impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza vor continua, in contextul atacurilor cu racheta lansate de pe acest teritoriu palestinian. "Eu am spus ca vom genera pierderi grave pentru Hamas si pentru…

- Israelul este angajat pe doua fronturi, intensificand raidurile aeriene impotriva militantilor islamisti ai Hamas din Fasia Gaza si combatand revoltele din orasele sale cu populatie mixta, iudeo-araba, transmite joi AFP preluat de agerpres. La scurt timp dupa miezul noptii de miercuri spre joi, alarmele…

- Guvernul german considera ca Israelul 'are dreptul de a se apara in fata atacurilor' Hamas, a declarat miercuri purtatorul sau de cuvant, in timp ce confruntari intre statul israelian si miscarea islamista palestiniana ingrijoreaza comunitatea internationala, relateaza AFP. 'Israelul are dreptul…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, si-a inceput informarea zilnica de marți cu o declaratie despre situatia tensionata din Orientul Mijlociu, mentionand ca presedintele Joe Biden tocmai a primit o actualizare de la echipa sa de securitate nationala, principalul sau obiectiv fiind dezescaladarea.Psaki…

- Hamas a declarat ca a lansat 137 de rachete în „cinci minute” marți dupa-amiaza catre Israel, lansarile simultane fiind menite sa împiedice scutul antiracheta „Domul de Fier” al Israelului. Potrivit imaginilor spectaculoase postate de ambasada Israelului în…

- Autoritațile israeliene au suspendat marți seara zborurile catre Aeroportul Internațional Ben-Gurion din Tel Aviv din cauza rachetelor lansate din Fâșia Gaza de islamiștii Hamas catre metropola israeliana, potrivit AFP."În timpul tirurilor masive (...), zborurile au fost oprite…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a trecut o ''linie rosie'' dupa ce a lansat rachete luni seara asupra Israelului, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a promis un raspuns puternic din partea statului evreu.

- Armata israeliana a anuntat sambata dimineata ca a atacat obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in raspuns la rachete lansate asupra teritoriului israelian, transmite dpa. Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au lovit facilitati de infrastructura subterane si lansatoare de rachete in Gaza…