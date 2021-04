DOMINO prezintă Ghost, o colaborare de excepție cu IOVA DJ-ul și producatorul DOMINO lanseaza ce-a de-a treia piesa EDM, Ghost, o colaborare de excepție cu IOVA, o artista fresh care și-a inceput cariera in muzica in 2018. De atunci, a lansat melodii ce au avut succes pe radiourile din Romania și pe platformele digitale. Liniile puternice de bass și vocea mistica a lui IOVA fac din Ghost o piesa dark și moody, perfecta de ascultat noaptea, in timpul unui roadtrip. Piesa a fost scrisa și compusa de IOVA și DOMINO, iar producția a fost realizata de DOMINO. “A fost o surpriza mega placuta cand Domino mi-a propus colaborarea. Nu știam exact la ce sa ma… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

