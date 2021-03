Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat ca luni au fost vaccinați 32.149 de romani și au fost inregistrate 179 de reacții adverse. In ultimele 24 de ore, 22.934 de romani au primit vaccinul Pfizer, iar 9.215, pe cel de la AstraZeneca.…

- Romania's National COVID-19 Vaccination Coordination Committee (CNCAV) has reported that in the last 24 hours, 20,258 doses of vaccine were administered, of which 10,071 doses of the Pfizer vaccine, 3 of the Moderna vaccine and 10,184 of the AstraZeneca vaccine, according to data provided on Thursday…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 982 de vaccinuri (70 Moderna, 570 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 885 de vaccinuri. Dintre…

- The National COVID Vaccination Coordination Committee (CNCAV) informs that according to data provided by the National Public Health Institute through the National Electronic Vaccinations Registry app, 38,128 people have received the coronavirus jab in the past 24 hours, with 28,019 injected with…

- The National COVID Vaccination Coordination Committee (CNCAV) informs that 45,077 people have received the coronavirus jab in the past 24 hours, with 28,055 injected with the Pfizer vaccine, 7,827 with the Moderna vaccine and 10.095 with the AstraZeneca one, according to data provided by the National…

- Romania's National COVID-19 Vaccination Coordination Committee (CNCAV) has reported that in the last 24 hours, 40,812 doses of vaccine were administered nationwide, of which 36,763 doses of the Pfizer vaccine and 4,049 doses of the Moderna vaccine, according to data provided on Tuesday by the National…

- Prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, a anunțat ca Republica Moldova va permite importul doar al vaccinurilor care snt autorizate de Organizația Mondiala a Sanatații și Agenția Europeana a Medicamentului. Astfel, potrivit acestuia, vaccinurile care vor ajunge la sfirșitul lunii ianuarie in Moldova,…

- In urma unor cercetari suplimentare, grupul farmaceutic AstraZeneca a susținut ca a gasit ”formula caștigatoare” pentru vaccinul sau impotriva coronavirus. Pana acum, dupa autorizare, au fost puse in circulație vaccinurile Pfizer / BioNTech, Moderna și Sputnik V. Singurul vaccin 100% eficient impotriva…