Doljul sta foarte prost la capitolul someri, fiindca judetul nostru are in fiecare an, de o lunga perioada de timp, un numar foarte mare de oameni care nu au un loc de munca, fapt ce ne situeaza mereu pe primele locuri din tara. Vasluiul a stat mai bine decat Doljul la rata somajului, in ianuarie 2023 Luna ianuarie a anului trecut a fost dezastru din perspectiva numarului de doljeni care nu aveau un loc de munca. Nu mai putin de 17.165 de oameni erau inregistrati in evidente ca someri. Acesta numar ne-a situat pe primul loc in tara. Dintre acestia, doar 1.659 de persoane erau indemnizate, iar…