Doljeanul care a dat o petrecere la volan, la judecată Procurorii din Bailesti au dispus trimiterea in judecata a unui barbat de 48 de ani, din Caraula, recidivist, acuzat de comiterea infractiunii de conducere fara permis. Pe 25 martie, barbatul a fost depistat conducand baut si fara permis. Avea o friptura pe scaunul din dreapta, sticle de bere in suporturile de pahare ale masinii, țigara in mana dreapta si muzica la maximum, ca la o petrecere. Potrivit oamenilor legii, barbatul de 48 de ani a fost depistat conducand baut si fara permis pe 25 martie. „La data de 25 martie, ora 17.55, politisti din cadrul Sectiei nr. 7 Politie Rurala Plenița l-au… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

