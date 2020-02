Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 4 persoane sunt izolate la domiciliu, de 2 zile, in judetul Calarasi, dupa ce s-au aflat in zone din Italia unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus. Conform directorului executiv al Directiei de Sanatate Publica din Calarasi, Cezar Radulescu, in prezent nu exista niciun caz…

- Autoritatile au anuntat, luni seara, ca un numar de 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, intr-o conferinta…

- Un avion cu peste 130 de persoane, din Italia, a aterizat, in noaptea de duminica spre luni, la Craiova, pasagerii fiind examinati de medici si primind un chestionar. Prefectul de Dolj, Narcis Purcarescu, a declarat ca nu exista nicio persoana contaminata cu coronavirus. "Am…

- Șapte persoane, patru de origine chineza și trei romani, sunt izolate acasa in Tulcea, dupa ce au venit in țara zilele trecute din China. Cele șapte persoane nu au simptome de coronavirus, dar au cerut sa fie izolate, avand in vedere numarul cazurilor de coronavirus din China, potrivit Mediafax.Cele…