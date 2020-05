Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a fost transportat pe 12 aprilie la un spital din Wisconsin, dupa ce a leșinat, scrie Milwaukee Journal Sentinel. Ulterior, a fost testat pozitv cu noul coronavirus. Soția sa era deja infectata cu Covid-19 și se afla in izolare la domiciliu, dar a ajuns și ea la același spital. La doar…

- Un copil de numai 5 ani din Marea Britanie a murit din cauza infectiei cu COVID - 19. Este cea mai tanara victima din regat, intr-o zi neagra in care numarul mortilor a ajuns la 708, potrivit Mediafax.Medicii spun ca baiatul avea si alte probleme de sanatate. 40 dintre cei care au murit astazi…

- Bianca Ioana, o fata de 23 de ani din Campina care in prezent locuiește in București, este internata in acest moment intr-un spital din Capitala, dupa ce a fost testata pozitiv cu coronavirus. Ea a povestit, pe larg, intr-un live pe Instagram, prin ce a trecut in ultimele zile. ...

- Pacientul de 74 de ani infectat cu coronavirus care a murit astazi la Spitalul Victor Babeș din Capitala s-a prezentat lunea trecuta, de unul singur, la Spitalul Universitar din București, din cauza ca avea febra și tuse. El a fost internat inițial, luni, la Spitalul Universitar și a fost testat pentru…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca un suspect de COVID-19 internat la Spitalul Matei Balș din București pentru a fi testat pentru infecția cu noul tip de coronavirus, a plecat din spital. Medicii au anunțat poliția, care la aceasta ora il cauta pe barbat, potrivit digi24.ro. „Poliția Capitalei…

- Un barbat internat intr-o unitate medicala din Bucuresti pentru a fi testat pentru coronavirus a plecat din spital, fiind anuntata Politia Capitalei, care a inceput verificari. Politia Capitalei a fost sesizata, miercuri dimineata, de reprezentantii unei unitati medicale din Bucuresti despre…

- Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 19 noi cazuri de imbolnavire. Acestea sunt: 4 in Arad, 3 in Ilfov, 2 in Valcea, 2 in Timișoara și cate unul in București, Cluj Napoca,…

- O deputata iraniana, recent aleasa in Parlament, a decedat sambata din cauza Covid-19, a indicat agentia Irna, care a anuntat moartea altor sapte politiceni sau lideri de la inceputul epidemiei in Iran, potrivit AFP.