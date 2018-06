Stiri pe aceeasi tema

- Doliu. Cunoscutul cantareț de muzica ușoara, Alexandru Jula, a murit, duminica dimineața, la spitalul din Galați, unde fusese internat dupa un accident vascular cerebral. Artistul avea 84 de ani.

