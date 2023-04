Actorul si cantaretul Harry Belafonte, care s-a dedicat si activismului politic, a murit marti, la New York, la varsta de 96 de ani, conform unei informatii publicate in presa SUA. Considerat „regele genului calypso”, Belafonte a devenit celebru in anii ’50 datorita melodiei „Banana Boat”. Albumul sau de debut, „Calypso”, lansat in 1956, avea sa devina primul LP al unui solist care a fost vandut in peste 1 milion de exemplare. S-a lansat in cinematografie in 1953 cu filmul „Bright Road” si a mai jucat in productii precum „Carmen Jones” (1954), „Island in the Sun” (1957), „The World, the Flesh…