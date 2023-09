Stiri pe aceeasi tema

- Mohamed Al Fayed, fostul proprietar al magazinului britanic Harrods, al carui fiu, Dodi al-Fayed, a fost ucis alaturi de prințesa Diana, printesa de Wales, intr-un accident de masina in august 1997, a murit vineri la varsta de 94 de ani, anunta BBC si Sky News, citate de news.ro.Nascut in Egipt,…

- Lumea sportului este in doliu! O campioana cunoscuta și indragita a murit intr-un grav accident rutier. In mașina se afla și fiului ei, in varsta de doar 10 luni. Impactul a fost unul puternic, iar tanara nu a avut șanse de supraviețuire. Sportiva s-a stins din viața la varsta de 31 de ani. 7 mașini…

- Doliu in lumea muzicii internaționale! Celebrul cantareț Toto Cutugno s-a stins din viața in cursul zilei de azi, la varsta de 80 de ani, la spitalul San Raffaele din Milano acolo unde era internat. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut de managerul sau, Danilo Mancuso, care a explicat…

- Trevor Francis, renumit ca primul jucator de un milion de lire sterline al Marii Britanii, s-a stins din viața la varsta de 69 de ani. El a reprezentat Birmingham City, Nottingham Forest, Manchester City, Rangers, QPR și Sheffield Wednesday in timpul carierei sale de jucator.

- Unul din cei mai mari pianiști ai Romaniei, maestrul Valentin Gheorghiu s-a stins din viața astazi, la 95 de ani. Printre cei care au facut anunțul trist se numara și Cezar Ouatu. Marele pianist Valentin Gheorghiu s-a stins din viața! The post Doliu in lumea muzicii din Romania! Maestrul Valentin Gheorghiu…

- Doliu in lumea sportului mondial! Un mare campion s-a stins din viața la varsta de 44 de ani. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut chiar de fiica lui, prin intermediul rețelelor de socializare.

- Lumea fotbalului e in doliu! Un fost jucator al echipei CFR Cluj s-a stins din viața la varsta de 35 de ani. In urma cu mai bine de un an, Augustin Chira, caci despre el este vorba, fusese diagnosticat cu o boala grava. Anunțul trist al trecerii acestuia in neființa a fost facut de fostul sau club,…