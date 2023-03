Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului romanesc este in doliu! Fostul baschetbalist Mihai Dimancea a murit, luni, la varsta de 83 de ani. Anunțul a fost facut chiar de catre clubul Steaua Bucuresti, pe pagina oficiala de Facebook.

- Fostul pugilist Lucian Bute a reacționat dupa ce Rudel Obreja a murit. Cei doi au avut o relație apropiata. ”Cu durere in suflet am aflat ca Rudel Obreja a trecut in neființa. Rudel a fost langa mine in boxul amator și cel profesionist! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Drum lin, Rudel Obreja! Sincere…

Celebrul rapper AKA a fost impușcat mortal, la 35 de ani, in Africa de Sud. Primele informații arata ca rapperul se afla in fața unui restaurant, alaturi de un alt barbat, și asupra celor doi s-a tras dintr-o mașina, anunța Mediafax.

Marcos Alonso, tatal actualului jucator al Barcelonei, a murit astazi la varsta de 63 de ani. Marcos Alonso a fost unul dintre cei mai importanți jucatori din istoria Barcelonei, echipa alaturi de care a caștigat de 5 ori campionatul Spaniei.

- Lumea din teatrul romanesc a suferit astazi o mare pierdere. Cel mai apreciat critic de teatru roman, George Banu, a murit la varsta de 79 de ani. Directorul Teatrului National „Radu Stanca" din Sibiu, Constantin Chiriac, a facut tristul anunț, sambata, pe pagina sa de Facebook.

Populara cantareata franceza de origine portugheza Linda de Suza a murit miercuri intr-un spital din Gisors, un oras din regiunea Normandia, unde a fost internata din cauza "unei insuficiente respiratorii, fiind totodata pozitiva la COVID-19", a anuntat agentul ei, relateaza AFP.

Actorul britanic Stephen Greif, care a aparut in serialele ''Blake's 7'' si ''The Crown'', a murit la varsta de 78 de ani, au anuntat reprezentantii acestuia, potrivit DPA, informeaza Agerpres.

Bucatarul scotian Ahmed Aslam Ali, care a revendicat inventarea retetei de pui tikka masala, un preparat devenit clasic in restaurantele cu specific sud-asiatic din intreaga lume, a incetat din viata, luni, la varsta de 77 de ani, conform unui anunt publicat miercuri pe pagina de Facebook a restaurantului