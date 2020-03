Doliu în "Las Fierbinţi", a murit actorul Constantin Drăgănescu! Anunţul trist a fost făcut de Mirela Oprişor Constantin Draganescu a murit. "Dumnezeu sa te odihneasca! Vei ramane mereu in inima mea", a scris Mirela Oprișor, pe contul ei de Instagram. Gianina din Las Fierbinți a postat și ea un mesaj: ”Dumnezeu sa il ierte”. Constantin Draganescu s-a nascut la Constanța și a absolvit cursurile Institutului de Arta Teatrala și Cinematografica din București în 1961. A jucat in multe filme și piese de teatru și chiar filme și telenovele produse de Pro TV. VESTE TERIBILA despre celebrul Giani din LAS FIERBINTI. Medicii au facut ANUNTUL DUREROS Unul din rolurile care l-a facut cunoscut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primul deces din cauza coronavirusului a fost confirmat in Romania, fiind vorba despre un pacient care suferea și de cancer in stadiu terminal. Anunțul a fost facut duminica de Grupul de comunicare stratregica. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 in 18 martie, la…

- Magazinele Mega Image și Shop&Go vor fi deschise special pentru persoanele in varsta in intervalul orar 07.00 – 08.00. Mai exact, incepand din data de 23 martie, in acest interval, va fi permis accesul in magazin doar persoanelor cu varsta de peste 65 de ani și cele cu dizabilitați. Citește…

- Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals”din Bucuresti, principalul pol pentru tratarea persoanelor infectate cu COVID-19, va primi din partea Antibiotice Iasi suma de 250.000 lei, alti 50.000 lei fiind donati Institutului Regional de Oncologie, informeaza Agerpres. „In acest context pandemic…

- 86% din pacientii confirmati cu coronavirus au varste cuprinse intre 20 si 59 de ani, se arata intr-o analiza publicata de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Din 261 de cazuri confirmate pana aseara, 127 au fost inregistrate la persoane care au revenit in Romania din…

- Documentarul regizat de Alexander Nanau a caștigat recent premiul cel mare la Festivalul de Film pentru Drepturile Omului (FIFDH) de la Geneva.”Colectiv” intra și pe HBO Go, iar abonații noi au gratuitate 7 zile. 19 martie 2020 este ziua premierei pe micul ecran a filmului Colectiv. Intitulat de presa…

- Ministerul Sanatații anunța ca au existat alerte privind posibilitatea infectarii cu coronavirus in Cluj, Timișoara, Constanța și București, insa au fost infirmate. Instituția precizeaza ca se iau masuri speciale pentru 25 de romani aflați in China, care vor ateriza marți pe aeroportul din Otopeni.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca efect al manifestarilor meteo nefavorabile sau ca urmare a vreunui eveniment rutier.Pe principalele artere rutiere DN 1 Bucuresti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, traficul rutier se desfasoara ingreunat pe mai multe artere rutiere din judetele Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, Covasna, Vrancea, Buzau, Brasov, Prahova, Dambovita, Arges, Sibiu, Valcea, Gorj…