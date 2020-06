Stiri pe aceeasi tema

- bull; Mihai Romila este unul dintre simbolurile echipei Politehnica IasiFotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 69 de ani, unul dintre simbolurile Politehnicii Iasi, Mihai Romila.Acesta a jucat pentru gruparea din Copou intre 1971 si 1983, sustinand la Poli…

- Ionuț Popa a murit astazi dimineața, la varsta de 67 de ani, la secția ATI din cadrului Spitalului Clinic Județean Arad, a informat publicația locala specialarad.ro. Informația a fost confirmata pentru Libertatea de reprezentanții spitalului.Internat in urma cu doua saptamani, in urma unui stop-cardiorespirator,…

- Fostul fotbalist si presedinte al Asociatiei Judetene de Fotbal Arad, Adrian Lucaci, a decedat la varsta de 53 de ani, transmite site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Fost fotbalist, antrenor...