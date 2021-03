Stiri pe aceeasi tema

- Sarah Obama, pe care fostul presedinte american Barack Obama o considera bunica sa, a decedat luni dimineata la varsta de 99 de ani, intr-un spital din Kisumu, in vestul Kenyei, a anuntat fiica ei, informeaza AFP.

- Statele Unite au reintrat oficial vineri in Acordul de la Paris privind protectia climei. Acest lucru are loc la aproape o luna dupa ce presedintele democrat Joe Biden si-a preluat mandatul si a promis ca Washingtonul va relua acest angajament. Potrivit DPA, Acordul de la Paris a fost negociat in al…

- Familia lui Jackson a semnalat disparitia sa joia trecuta, iar politia l-a descoperit cazat in hotel vineri, clasand cazul dupa ce politistii se asigurasera ca acesta este in regula. Conform Agerpres , Jackson si-a inceput cariera la Chargers in 2005, inainte de a se alatura in 2012 echipei Tampa Bay…

- Pretul bitcoin a atins un nou record și a depasit 48.000 de dolari pe unitate, pentru a doua oara intr-o saptamana, dupa ce Bank of New York Mellon a anuntat ca va oferi servicii de custodie pentru active digitale, transmite CNBC . Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a ajuns in timpul tranzactiilor…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va da unda verde vaccinului american impotriva Covid-19 dezvoltat de Johnson & Johnson, pana in martie, cel tarziu, anunta Massimo Scaccabarozzi, directorul Janssen Italia, o filiala a grupului american. Inca din ianuarie 2020, Johnson & Johnson incepeau sa lucreze…

- Rusia si Statele Unite ale Americii au termen pana pe 5 februarie sa prelungeasca un acord cheie vizand reducerea arsenalelor lor nucleare, ultimul pact de reducere a armamentelor ramas intre cei doi fosti rivali din "razboiul rece". AFP prezinta detaliile-cheie ale tratatului Noul START, care expira…