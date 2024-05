Romania va cumpara rachete de ultima generație aer-aer din SUA pentru avioanele F-16. Statele Unite a aprobat vanzarea sistemelor AIM-9X Sidewinder Block II catre Romania pentru imbunatațirea capabilitaților de lupta aeriana a Armatei Romane, a transmis Ambasada SUA intr-un comunicat. ”Aceasta vanzare este parte a unui efort de modernizare mai mare și pe termen lung […] The post Romania va cumpara rachete de ultima generație aer-aer din SUA pentru avioanele F-16 appeared first on Puterea.ro .