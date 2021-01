Doliu în familia lui Vlad Voiculescu - mesaj sfâșietor postat pe Facebook: 'Trecuse și prin COVID-19. Nenorocitul de virus a slăbit-o și mai tare' Vlad Voiculescu, ministrul sanatații, a transmis un mesaj emoționant dupa moartea bunicii sale. „De 20 de ani incoace am trait cu o teama. Teama sa o pierd pe mamaie - bunica mea din satul in care am crescut.Nu mai știu exact cand, dar candva aproape de momentul cand știam ca voi pleca din sat la facultate, mi-am dat seama cat de importanta este pentru mine, ca este bolnava și cat mi-e de frica sa o pierd.De fiecare data cand sunam sau eram sunat imi era teama și de fiecare data cand plecam de la ea, dupa ce ma conducea pana in prag sau pana la poarta, cand ea nu ma mai vedea, imi faceam… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

